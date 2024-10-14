Сейчас РФ сосредоточила свои силы на флангах от Покровска.

Донецкая область для России значительно тяжелее и приоритетнее, чем Курская область. Об этом в эфире "Киев 24" сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.

По его словам, приоритетность и важность этой цели правитель РФ Путин определил еще в 2022 году.

"Это захватить полностью Донецкую и Луганскую область. Враг будет пытаться расширять южный плацдарм для того, чтобы выйти на южные рубежи Покровска. Сейчас у них стоит задача выйти на Курахово, Селидово и Покровск. И эта наступательная операция южнее этих населенных пунктов с этим и связана", - сказал Тимочко.

Видео дня

Он также добавил, что сейчас оккупанты пытаются расширять свои фронты для того, чтобы прикрыть свои фланги под Покровском:

"Это одна из причин, почему они концентрируют силы на флангах, а не пытаются пока атаковать Покровск в лоб. Такая интенсивность боев ближайшие несколько недель точно будет происходить в таком режиме. И примерно на этих же линиях фронта".

Российско-украинская война: другие важные новости

Ранее в ВСУ сообщили, что российские оккупанты, несмотря на большие потери, уже контролируют часть Торецка. При этом там отметили, что Силы обороны дают врагу достойный отпор и в ближайшее время оккупанты "точно не смогут выполнить свою задачу".

Между тем журналисты The Times отмечают, что российская "тактика мясорубки" на фронте работает, несмотря на очень большие потери врага. Журналисты отмечают, что даже с учетом стратегии РФ, их потери в течение сентября стали беспрецедентными.

Вас также могут заинтересовать новости: