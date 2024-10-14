По словам военных, фортификации в случае отхода ВСУ подготовлены.

Российские оккупанты не считаются с потерями в живой силе и сейчас уже контролируют часть Торецка. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки Луганск Анастасия Бобовникова.

По ее словам, тактика, которую враг избрал в попытке захватить Торецк Донецкой области, является эффективной - перед россиянами стоит цель полностью захватить Донецкую и Луганскую области, но бойцы ВСУ дают им отпор и в ближайшее время оккупанты "точно не смогут выполнить свою задачу". При этом ситуация в городе Торецк динамичная, но действительно тяжелая.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждую улицу. Мы видим, что восточные и юго-восточные районы города - сейчас там находится враг. Однако за остальную часть города ведутся активные бои. Мы сдерживаем там врага", - сообщила Бобовникова.

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Она подчеркнула, что россияне штурмуют позиции украинских защитников малыми группами по 5-7 человек. При этом враг "просачивается" под прикрытием минометчиков, артиллерии и дронов:

"Тактика использования малых пехотных групп показала свою эффективность, у них живой силы очень много, ее никто не считает. Поэтому они могут бросать их бесконечно. Жизнь их ничего не стоит, техника стоит немного дороже, поэтому технику мы сейчас не наблюдаем".

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В Нацгвардии показали, как "положили" усиленный взвод вражеской пехоты на Харьковщине. Также украинским защитникам удалось захватить в плен российских военных.

Также УНИАН сообщал, что оккупанты могут захватить Курахово "без значительных усилий", считает военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак. По его словам, цель врага - перерезать дорогу, которая соединяет Курахово и Запорожье и заставить ВСУ самих отойти от Курахово.

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