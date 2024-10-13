Ситуация возле населенного пункта критически сложная.

Оккупанты сбрасывают на Часов Яр (Донецкая область) до пяти КАБов за один раз, переходят канал, пытаются накопиться, чтобы идти большей группой на штурм позиций Сил обороны.

Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак в эфире телемарафона.

"Ситуация критически сложная. За последние несколько недель не было, пожалуй, ни одного дня, когда бы россияне не пытались продавить нашу линию обороны", - отметил он.

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По его словам, происходят постоянные стрелковые бои врага с нашей пехотой.

"Ребята, которые держат рубежи в окопах, это просто титаны - они делают невероятно сложную работу", - подчеркнул Петричак.

Он рассказал, что россияне разрушают город - бьют ежедневно из всего имеющегося у них вооружения и, кроме артиллерии, РСЗО, по украинской линии обороны активно работает российская авиация.

"КАБы падают по 4-5 штук за один раз и разрушают все, что может быть там. Плюс к этому неуправляемые авиационные ракеты, которые забрасывают в нашем направлении. Пока ситуация контролируемая, то есть линия соприкосновения не меняется, но очень сложно", - отметил Петричак.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила рассказал, что механизированных штурмов нет. По его словам, оккупанты пытаются переходить канал вблизи населенного пункта и вступать в стрелковые бои при поддержке артиллерии и FPV-дронов. Он отметил, что оккупанты постоянно пытаются накапливать свои силы.

"Есть ситуации, когда наша аэроразведка наблюдает несколько оккупантов, которые перебегают канал чтобы накопиться и отрабатывают по ним. Но вместо двух оккупантов, которые видели во время разведки, из подвала уже выходит 4-5 оккупантов. Они накапливаются, а затем большой наступательной группой пытаются штурмовать", - рассказал Петричак.

Бои за Часов Яр - последние новости

Российские оккупационные войска не оставляют намерений продвинуться вглубь украинской территории. Враг пытается "продавить" украинскую оборону в районе Часового Яра Донецкой области.

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников отмечал, что Часов Яр остается для врага приоритетным направлением, потому что город расположен на максимальной высоте именно в этом регионе, а в низине - агломерация Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

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