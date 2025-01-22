РФ может не пойти на переговоры даже в случае уступок от Украины, считает Сазонов.

Аналитики Трампа считают, что им может хватить сто дней для того, чтобы заставить Украину и Россию подписать мирный договор. Даже если обе стороны сначала будут против этого. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"Это вполне логично. Он может давить на Украину, ограничивая поставки оружия. Он может давить на Россию наоборот поставляя много оружия Украине, вводя более реальные санкции против Москвы. Но этот вполне разумный план Трампа рассчитан на цивилизованные страны. На нормальных людей", - сказал Сазонов.

Он добавил, что этот план может сработать в Соединенных штатах или в Украине. Но он не учитывает то, что у Путина "есть свои тараканы в голове".

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"Ему плевать на то, что будет с Россией, в какой ситуации она окажется. Что будет там через 10 лет. Дедушка хочет место в учебнике истории. Он хочет захватить Украину, вернуть бывшие республики СССР, диктовать волю в Европе. Логики, здравого смысла, экономического расчета там нет. Поэтому он может не согласиться ни на какие предложения даже с украинскими уступками. Я считаю, что именно так и будет. И поэтому Трамп будет крайне зол, поэтому Украина получит большую помощь от США и вместе будем давить на Путина", - добавил Сазонов.

Мирные переговоры между Украиной и РФ: важные новости

Накануне аналитики The Wall Street Journal сообщили, что Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну в Украине в течение первых 100 дней новоизбранного президента США в должности. В то же время журналисты добавили, что ему это вряд ли удастся.

Между тем аналитик Bloomberg Марк Чемпион отмечает, что Трампу вряд ли удастся принести мир в Украине при действующих обстоятельствах. Он отмечает, что требования Путина пока требуют капитуляции Украины. А потому, для начала переговоров, Трамп должен усилить позиции Киева.

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