У Келлога есть план по прекращению войны, но переговоры будет контролировать Трамп.

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне. Как пишет The Wall Street Journal, роль Келлога в качестве специального посланника на Украине - это скорее "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам.

В качестве посланника Трампа по Украине Келлог будет консультировать его по вопросам переговоров, но не очевидно, что Трампу нужны советы. Джон Болтон, бывший советник Белого дома по национальной безопасности, заявил, что однажды слышал, как Трамп сказал, что ему нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает своего мнения, если я его не спрашиваю".

В то же время, по словам бывших коллег, военный опыт Келлога может быть важен для Трампа, когда он будет взвешивать последствия продления или отказа от помощи Украине. Однако Келлог никогда не работал дипломатом, и, "если его опыт работы в Белом доме о чем-то говорит, он не будет участвовать в реальных переговорах с Россией", отмечают они.

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"Трамп наслаждается его обществом и считает его яростно преданным парнем, но он никогда не оказывал какого-либо значимого влияния на политику… Он, конечно, не предложит ничего, что отклонялось бы от того, на чем остановился Трамп", - сказал один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности.

При этом Болтон опасается, что на предстоящих переговорах Трамп может вынудить Киев пойти на разорительные уступки Москве, "потому что, как мне кажется, Путин знает, как играть с Трампом", а Келлог вряд ли станет защитой от влияния Путина.

"Он просто будет делать то, что прикажет ему Трамп. Он может протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимое суждение", - сказал Болтон.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что он был назначен посланником по Украине на основании предложенного им мирного плана, который содержал глубокую критику администрации Байдена. В качестве уступки России план советовал отложить принятие Украины в НАТО и снять с России некоторые санкции в обмен на подписание мирного соглашения.

В то же время российские СМИ и чиновники Кремля критически восприняли как Келлога, так и его мирный план.

Сет Джонс, политолог и эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований, назвал Келлога серьезным мыслителем, чье присутствие в орбите Трампа должно придать весомость решениям Белого дома по Украине. Однако, по его словам, личные нападки Кремля на Келлога и его план не сулят ничего хорошего для любого соглашения.

"Переговоры еще даже не начались, а они уже преследуют главного американца, участвующего в этом", - сказал он. "Это не способствует переговорам или даже прекращению огня".

Трамп и война в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине. По словам Трампа, он планирует встретиться с Путиным и подготовка ко встрече уже идёт.

Он также заявлял, что постарается завершить войну в Украине "как можно быстрее".

В то же время бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Путин не согласится на требование Трампа прекратить войну. После чего, по его словам, команда Трампа поймет, что они должны продемонстрировать силу.

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