Оккупанты усилили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах Днепра во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Российские оккупанты продолжают наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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"Продолжаются наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник активно применяет средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск", - говорится в сообщении.

В то же время на Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил.

В течение текущих суток нанесено 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Перемога, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времевка, Полтавка, Зайцево, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Враг активно ведет разведку с применением БпЛА.

Оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

В Генштабе отмечают, что сохраняется дальнейшая угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Напомним, глава Луганской ОВА заявил, что потери российских оккупационных войск вместе с ранеными военными могут составлять более 150 тысяч человек.

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