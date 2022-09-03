Деморализация в рядах российской армии "очень серьезная", заявил глава ОВА.

Российские оккупанты сильно деморализованы. Большое количество захватчиков ходят в атаки под действием наркотиков.

Такое заявление сделал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Деморализация очень серьезная. Я могу с полной ответственностью сказать, что огромное количество свежемобилизованных людей и вот этих зэков идут в наступление под наркотиками", – отметил он. Видео дня

Гайдай предположил, что россияне могут использовать обезболивающие в большом количестве или другие наркотические вещества.

"Наши гвардейцы очень много раз видели и участвовали в прямых боях, когда идет шеренга из 15-20 человек, по ним стреляют, рядом что-то "прилетает", а они просто идут… без рефлексов спрятаться. То есть, конкретно люди под наркотическим воздействием", – добавил глава ОВА.

Напомним, глава Луганской ОВА заявил, что потери российских оккупационных войск вместе с ранеными военными могут составлять более 150 тысяч человек: "Как бы не пытались россияне не отправлять гробы домой, как бы не пытались сдерживать искалеченных бойцов, все равно уже поехали и гробы, и люди, которые имеют возможность уехать домой".

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