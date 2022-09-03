По данным Генштаба ВСУ, украинские воины уничтожили более 49 тысяч оккупантов.

Потери российских оккупационных войск вместе с ранеными военными могут составлять более 150 тысяч человек.

Такое мнение высказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Цифра может перевалить и за 150 тысяч... Как бы не пытались россияне не отправлять гробы домой, как бы не пытались сдерживать искалеченных бойцов, все равно уже поехали и гробы, и люди, которые имеют возможность уехать домой", – отметил он. Видео дня

По его словам, потери путинских войск в "украинской мясорубке" негативно влияют на мобилизацию в РФ.

Потери России на войне в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что потери РФ вплотную приблизились к новой психологической отметке – составили приблизительно 49 050 человек.

За сутки в нашей стране были уничтожены еще 350 противников, сообщил Генштаб ВСУ.

Были ликвидированы еще 25 вражеских танков, 37 боевых бронированных машин, 8 артсистем, 4 реактивных системы залпового огня, 1 самолет, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет и 21 единица автомобильной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: