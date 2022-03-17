В частности, агрессор несет большие потери в технике и живой силе на северо-западных подступах к столице.

Подступы к Киеву на надежном замке, российские оккупационные войска в столицу не пройдут.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, командующий обороной Киева - командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил оборону на северо-западных подступах к столице в населенном пункте Мощун.

"Уже более 12 суток враг безуспешно пытается прорвать оборону украинских защитников на этом направлении. Ожесточенные бои с российско-оккупационными войсками здесь продолжаются как днем, так и ночью. Агрессор несет большие потери в технике и живой силе", - говорится в сообщении.

Пообщавшись с украинскими военными, Сырский отметил, что украинские защитники готовы защищать свою Родину. "А подступы к столице на надежном замке, враг туда не пройдет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, боевой дух украинских защитников находится на высоком уровне. "Мы будем уничтожать врага при любой возможности. Российские войска почувствуют всю ярость и силу украинских защитников", - отметил Сырский.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали о потерях России с начала войны. Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили личного состава - около 14000 человек. Также было уничтожено, в частности, 444 танка и 86 самолетов.

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