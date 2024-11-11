По данным харьковской мэрии, только за последние два месяца в результате обстрелов повреждены в общей сложности 4500 домов.

Российские оккупанты начали нацеливать свои атаки в Харькове на супермаркеты, чтобы еще больше усложнить жизнь для горожан.

Как сообщает корреспондент BILD Бьёрн Штрицель, побывавший в городе, раньше российские войска прицельно атаковали ТЭЦ, чтобы лишить украинцев света и тепла зимой, но теперь сместили акценты.

"Теперь россияне целятся в супермаркеты, чтобы сделать жизнь как можно невыносимее для почти 1 млн остающихся в Харькове жителей, в том числе 200 000 вынужденных переселенцев", - пишет он.

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Кроме того, BILD отмечает, что с наступлением холодов особенно острой становится проблема разбитых окон в домах после ударов РФ.

Как рассказал замглавы компании "ХарківСпецБуд" Максим Песин, недавно одним ракетным ударом было выбито почти 800 окон. Он отметил, что все разбитые окна стараются отремонтировать в течение суток, "иначе тысячам людей пришлось бы бежать из домов после этой атаки".

По данным харьковской мэрии, только за последние два месяца в результате обстрелов ракетами и планирующими бомбами, повреждены в общей сложности 4500 домов.

Атаки на Харьков

в ночь на 8 ноября российские оккупационные войска атаковали Харьков 500-килограммовыми авиабомбами. Удару подверглись Салтовский и Шевченковский районы. Пострадали 25 людей.

А 4 нобря Россия ударила по супермаркету в Харькове. Количество пострадавших - 13.

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