Вечером в среду, 2 октября, российские террористы в очередной раз атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его информации, предварительно, удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам.
Впоследствии стало известно, что россияне ударили по многоэтажке.
"Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв – информация собирается", – заявил Терехов.
Еще один КАБ, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ударил по лесополосе.
Обновлено 23:18: По предварительным данным, в результате удара РФ по многоэтажке в Харькове, пострадали семь человек, заявил Синегубов.
Обновлено 23:23: Игорь Терехов сообщил, что на месте прилета по многоэтажке пожар. По его словам, горит сам дом и авто возле него.
"Есть предварительная информация о семи пострадавших", – добавил он.
Обновлено 23:27: По данным Синегубова, враг попал в пятиэтажное здание – удар пришелся между третьим и четвертым этажами.
"Горят, по меньшей мере, 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются", – сказал руководитель Харьковской ОВА.
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Атаки РФ по Украине
Утром 2 октября россияне ударили КАБом по Киевскому району Харькова. Власти города сообщали о прилете. К счастью, обошлось без пострадавших.
1 октября российские террористы ударили по рынку в Херсоне. Под вражеским огнем были торговые точки, где утром люди покупали или продавали продукцию.
Известно, что в результате удара оккупантов погибли люди, также сообщалось о пострадавших.