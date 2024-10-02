В результате российской атаки есть пострадавшие.

Вечером в среду, 2 октября, российские террористы в очередной раз атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его информации, предварительно, удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили по многоэтажке.

Видео дня

"Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв – информация собирается", – заявил Терехов.

Еще один КАБ, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ударил по лесополосе.

Обновлено 23:18: По предварительным данным, в результате удара РФ по многоэтажке в Харькове, пострадали семь человек, заявил Синегубов.

Обновлено 23:23: Игорь Терехов сообщил, что на месте прилета по многоэтажке пожар. По его словам, горит сам дом и авто возле него.

"Есть предварительная информация о семи пострадавших", – добавил он.

Обновлено 23:27: По данным Синегубова, враг попал в пятиэтажное здание – удар пришелся между третьим и четвертым этажами.

"Горят, по меньшей мере, 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются", – сказал руководитель Харьковской ОВА.

Новость дополняется...

Атаки РФ по Украине

Утром 2 октября россияне ударили КАБом по Киевскому району Харькова. Власти города сообщали о прилете. К счастью, обошлось без пострадавших.

1 октября российские террористы ударили по рынку в Херсоне. Под вражеским огнем были торговые точки, где утром люди покупали или продавали продукцию.

Известно, что в результате удара оккупантов погибли люди, также сообщалось о пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: