Россия ударила по супермаркету в Харькове: есть пострадавшие и разрушения

Российская террористическая армия нанесла новые удары по Харькову. На данный момент известно о трех пострадавших людях.
Мэр города Игорь Терехов сообщал в своем Telegram-канале о двух сериях взрывов. В первом случае КАБ нанес удар по Харькову, остальные - в пригороде. Авиационная бомба упала в лесополосе, обошлось без пострадавших и разрушений.
Уже после второй атаки "прилеты" зафиксировали в Шевченковском районе города. Есть попадание в супермаркет возле многоэтажных домов, пострадали три человека. Также повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта, в домах выбило стекла.
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