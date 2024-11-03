Россия ударила по супермаркету в Харькове: есть пострадавшие и разрушения

Российская террористическая армия нанесла новые удары по Харькову. На данный момент известно о трех пострадавших людях.

Мэр города Игорь Терехов сообщал в своем Telegram-канале о двух сериях взрывов. В первом случае КАБ нанес удар по Харькову, остальные - в пригороде. Авиационная бомба упала в лесополосе, обошлось без пострадавших и разрушений.

Уже после второй атаки "прилеты" зафиксировали в Шевченковском районе города. Есть попадание в супермаркет возле многоэтажных домов, пострадали три человека. Также повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта, в домах выбило стекла.

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