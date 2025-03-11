Разрушены хозяйственные помещения, склад с игрушками и т.д. на общей площади более 2780 кв. метров.

В ночь на 11 марта российская армия нанесла по Одессе и пригороду массированный дроновой удар. В городе вспыхнули пожары, в том числе резервуаров с горючим.

Как передает корреспондент УНИАН, после ночной атаки над городом стелется черный дым. Жители определенных районов жалуются, что им трудно дышать, и говорят, что дым - следствие пожара после дронового удара.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 10 марта поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали город ударными беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136".

Повреждены и разрушены ряд складских помещений частных предприятий, резервуары с горючим, бизнес-центр, гаражное помещение и хозяйственное здание на территории частного домовладения, выбиты окна в частных домах, расположенных рядом.

"Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Сейчас начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уточнил мэр города Геннадий Труханов, из-за атаки произошли повреждения хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров. Городской голова уточнил, что рабочие коммунального предприятия "Городские дороги" сейчас ликвидируют последствия удара российских БПЛА.

"К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала", - отмечает городской голова.

В региональном главке ГСЧС добавили, что в результате российского террора произошло возгорание резервуаров с горючим, частного жилого дома и склада с детскими игрушками.

Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки.

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 11 марта 2025 года, начиная с 19.00 понедельника, 10 марта, противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога - РФ и 126-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 08.00, подтверждено сбитие баллистической ракеты Искандер-М и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях", - рассказали военные.

Еще 35 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

Удары РФ по Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в Одессе и области объявили около 21:50 понедельника, 10 марта. Мониторинговые каналы писали, что дроны идут на Одессу и Черноморск, также передвижения БПЛА фиксировали в Белгород-Днестровском районе области. На Одессу беспилотники летели с разных направлений, в частности с Черного моря, запада, юга. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате массированной атаки в Одессе загорелись частный дом, склад детских игрушек и резервуар с горючим.

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