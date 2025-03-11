Россияне усиливают атаки возле Суджи.

Российские войска в Курской области закрепляют свои успехи и, вероятно, готовятся к атаке на Суджу в ближайшие дни. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в центре Мартыновки, к северо-востоку от Суджи. В наступлении участвуют подразделения российского 44-го армейского корпуса и 1434-го полка "Ахмат-Чечня".

При этом российские военкоры утверждают, что российские войска захватили четыре новых населенных пункта возле Суджи и продвинулись еще в двух, однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Видео дня

Также утверждается, что российские войска атакуют окраины Суджи и к югу от города около Куриловки и Гуево. Кроме российских подразделений 40-й морской пехотной бригады, 177-го морского пехотного полка и 810-й морской пехотной бригады, в атаках участвуют до двух батальонов северокорейских войск.

У то же время украинские войска контратакуют вдоль международной границы. Украинский главнокомандующий генерал Александр Сырский заявил 10 марта, что Украина усиливает свою группировку войск в Курской и Сумской областях дополнительными подразделениями беспилотников и РЭБ, и что украинские силы успешно противостоят угрозе российского окружения в Курской области.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские силы работают над отражением российских атак в направлении Новенького и Журавки и отметил, что российские войска пытаются перерезать главную наземную линию связи Украины (ГНК) вдоль трассы Сумы-Суджа H-07.

Демченко также заявил, что российские силы в настоящее время способны провести значительную трансграничную операцию в других районах на севере Украины.

Что происходит в Курской области

Как отмечал сооснователь DeepState Роман Погорелый, ситуация на Курщине остается достаточно сложной. Враг постоянно осуществляет давление буквально со всех сторон Курской группировки. По словам Погорелого, оккупационные войска РФ накопили ресурсы на Курщине и начали давить и охотиться на украинскую логистику.

Ранее издание Forbes писало, что россияне уничтожают мосты, чтобы заблокировать 10 тысяч украинских воинов на Курщине. Отмечается, что ситуация значительно ухудшилась, когда на тот участок прибыло подразделение беспилотников "Рубикон".

Вас также могут заинтересовать новости: