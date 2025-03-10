Тревога охватила большую часть страны.

На Бориспольский район Киевской области через Черниговскую движутся более десяти групп российских ударных беспилотников.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 22:35. По данным мониторинговых каналов, также россияне атакуют с помощью беспилотных летательных аппаратов Одесскую область.

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Обновлено в 23:45: Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в Одессе и области объявили около 21:50. Мониторинговые каналы писали, что дроны идут на Одессу и Черноморск, также передвижения БПЛА фиксировали в Белгород-Днестровском районе области.

На Одессу беспилотники летели с разных направлений, в частности с Черного моря, запада, юга. Вскоре в разных районах города начались стрельба и взрывы, местные жители сообщили о пожаре. Звуки взрывов также слышали жители Черноморска.

Обновлено в 23:38: На левом берегу Киева и в Голосеевском районе работают силы противовоздушной обороны, сообщает мэр Виталий Кличко.

Обновлено в 23:11: Киев, Борисполь, Васильков - осторожно.

Обновлено в 23:00: Воздушные силы призывают жителей Одессы оставаться в укрытиях.

Обновлено в 22:53: Сообщают о взрывах в Одессе.

Российские обстрелы Украины

Как известно, страна страдает от российских дронов и ракетных атак почти каждую ночь. 23 февраля Воздушные силы сообщали о новом "рекорде" оккупантов - они запустили по Украине 267 ударных "шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов и три баллистические ракеты.

Во время последнего массированного обстрела, который произошел 7 марта, был зафиксирован запуск 67 ракет различных типов и 194 БПЛА.

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