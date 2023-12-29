Двое раненых в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - дети шести и восьми лет.

В Одессе из-за вражеского удара два человека погибли, много пострадавших, среди них есть дети.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы. Грохот был слышен в разных районах города.

Впоследствии в социальных сетях появилась информация о пожаре в многоэтажке, произошедшем в результате вражеского удара. Люди писали, что повреждены машины, в некоторых местах в результате "прилетов" образовались воронки. По некоторым данным из-за атаки якобы пострадал один из учебных заведений.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, после ночной атаки дронами, утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Враг попал в жилые дома мирных жителей.

"В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет. Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии. На месте работают все соответствующие службы", - подчеркнул чиновник.

Он также обнародовал фото, на которых зафиксированы последствия атаки.

В то же время силы обороны юга Украины обнародовали последствия предыдущего удара по Одесской области, который враг нанес ночью.

Говорится, что агрессор направил по югу Украины дроны. Подавляющее большинство вражеских БпЛА типа Shahed-131/136 заходило на удар с направления временно оккупированного Крыма. В частности, 14 дронов-камикадзе уничтожены: один на Херсонщине, три на Николаевщине, 10 На Одесчине.

В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадавших среди гражданского населения ночью зафиксировано не было.

Атака РФ на город Украины - главные новости

Ночью по Одесской области враг нанес Дроновой удар. Сегодня у Украины во многих областях второй раз за ночь раздалась воздушная тревога. По разным городам страны нанесены ракетные удары. В Днепре произошло попадание по ТРЦ, в Харькове известно о погибших и раненых, печальных последствиях в Киеве, Львове и т.д.

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