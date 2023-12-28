В Воздушных силах сообщили о движении БПЛА типа "Shahed" через Сумщину в направлении Черниговской области.

Вечером 28 декабря российские оккупанты атаковали Украину "шахедами". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В воздушных силах сообщили о движении БПЛА типа "Shahed" через Сумщину в направлении Черниговской области.

Также угроза дронов-камикадзе для Николаевской и Одесской областей.

Видео дня

"Движение БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одесщины, вероятно, Белгород-Днестровский район", – сообщили Воздушные силы.

23:02. Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении (Нежин).

"Движение дежурной группы ударных БпЛА из Херсона в северо-западном направлении. Угроза для Днепропетровской области", - ВС.

Российские атаки на Украину - детали

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений. Дроны запускали из Балаклавы (оккупированный Крым) и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.

Как сообщают воздушные силы ВСУ, всего было запущено 46 БПЛА. Они атаковали волнами в период с 19:00 26 декабря по 03: 50 27 декабря.

Чтобы отразить воздушное нападение была привлечена тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Нашим защитникам удалось уничтожить 32 вражеские ударные БПЛА врага.

Вас также могут заинтересовать новости: