Это уже вторая тревога за ночь для многих областей.

В Украине во многих областях уже второй раз за ночь гремит воздушная тревога. Враг еще с ночи запустил по нашим территориям дроны "Шахед". Также есть угроза баллистического удара.

Обновлено 07:55 Киев - ракета! Также еще КР из Винницкой области по направлению к Киевской.

Обновлено 07:54 По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, в Киеве работает ПВО. Также в сети пишут, что раздаются взрывы.

Видео дня

Обновлено 07:50 Ракеты через Хмельницкую область в направлении Ровенской! Корреспондент Суспільного сообщает, что на Хмельниччине раздавались взрывы.

Обновлено 07:48 Киев - в укрытие!

Обновлено 07:47 Еще КР в направлении Одессы из Кировоградской области.

Обновлено 07:40 Ракеты через Винницкую область в северо-западном направлении!

Обновлено 07:39 Одесса, Николаев - 2 ракеты с Кировоградской области! Немедленно перейдите в укрытие.

Обновлено 07:36 Крылатые ракеты движутся из Черкасской в направлении Винницкой области.

Обновлено 07:35 Днепр - в укрытие.

Обновлено 07:34 По данным советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, в городе фиксируют взрыв с эпицентром в Кальмиусском районе.

Обновлено 07:29 Киев в укрытие!

Обновлено 07:25 Ракеты на Кировоградщине в северо-западном направлении!

Обновлено 07:22 Есть угроза для Киевской области!

Обновлено 07:21 Еще ракеты с юга в направлении Кропивницкого.

Обновлено 07:20 Движение ракет из Полтавщины в западном направлении.

Обновлено 07:18 Ракеты с юга в направлении Кропивницкого!

Обновлено 07:18 Ракеты, двигающиеся по направлению Полтавщина - Канев, сменили курс на Винницкую область.

Обновлено 07:15 Ракеты двигаются в сторону Кривого рога.

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, был зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

По состоянию на 06:33, зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Они двигались по небу через Полтавскую область, однако цели постоянно меняют курс.

Согласно последнему сообщению Воздушных сил (на 07:09), есть угроза городу Днепр.

"Крылатая ракета через Запорожскую область на Днепр!", - говорится в сообщении.

Ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами

Сегодня ночью все регионы Украины снова не спали из-за России: страна агрессор совершила пуски дронов еще с вечера 28 декабря. Есть данные о падении обломков. В частности, в Одесской области подтвердили падение дрона, случился пожар. Также мэр Львова Садовый сообщил о 2 прилетах в городе. Отбой тревоги дали в 05:35, однако вскоре она вновь прогремела.

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