Аналитики разведки объяснили, почему оккупанты плохо выполняют базовые правила полевого управления.

Российские оккупанты указывают на проблемы с обустройством их бытовых условий на войне в Украине. Они жалуются, что живут и едят в грязи.

Об этом речь идет в свежем обзоре британской разведки. Аналитики разведки обратили внимание на так называемые "Огарковские чтения", названные в честь начальника Генштаба ВС СССР Николая Огаркова. По данным разведки, оккупанты, вернувшиеся с передовых позиций фронта в Украине, рассказали на "чтениях", что неделями подряд были "мокрыми с ног до головы".

"Один солдат подчеркнул, что из-за риска обстрела со стороны украинских сил "не мог вскипятить даже чашку чая". Он говорил, что жил, питался "однообразной" едой и все это постоянно в грязи", – говорится в обзоре разведки.

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"Российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, частично вызвано нехваткой мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", – объяснили в британской разведке.

Состояние оккупантов в Украине

Ранее сообщалось, что мобилизованных россиян отправляют на войну в Украину в плохом обмундировании и почти без навыков воевать.

А в октябре стало известно о рекордных потерях оккупантов в технике. Как оценила разведка Британии, российская армия в течение последних трех недель во время попыток прорваться в Авдеевку потеряла около 200 бронированных транспортных средств.

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