Российские оккупанты сейчас взяли оперативную паузу, потому что не понимают, как дальше действовать в Черном море, заявил спикер Военно-морских сил.

Оккупированный Севастополь больше никогда не будет безопасной базой для российских кораблей. Из-за этого Россия растеряна, и не знает, как ей действовать в Черном море.

Об этом спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона "Єдині новини".

"Сейчас ситуация стабильная. Похоже, что враг реально не понимает, что дальше делать. И берет такую оперативную паузу, чтобы как-то изменить может свою тактику", - сказал Плетенчук.

В частности, он отметил, что первое изменение, к которому прибегли оккупанты - это рассредоточение корабельного состава.

"Возможно, сейчас они будут решать, как вообще использовать другие базы, учитывая то, что Севастополь не является сейчас и не будет уже никогда безопасной базой для россиян, и поэтому такое затишье", - подчеркнул Плетенчук.

Спикер добавил, что в Черном море сейчас присутствует один корабль, как и в Азовском. "Носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморье сейчас всего две единицы. Обычно они там всей группировкой находились в море, но в Сирии группировка тоже уменьшается, потому что, видимо, присутствие большой корабельной группировки стран НАТО заставляет их немного скучать", - сказал Плетенчук.

Отдельно он сказал, что в вопросе защиты Крымского моста российские оккупанты "уперлись в такой потолок, после которого остается только бронепоезд загнать на мост". "Все что могли, они уже показали. Работает он с перерывами. Каждый раз, когда происходит что-то громкое в Крыму, они сразу его перекрывают. И даже когда не происходит, перекрывают. Вчера так же задымляли аэрозолями, потому что он находится недалеко от того объекта, по которому вчера было нанесено огневое поражение, и конечно в этот момент они не знали, чего ожидать", - сказал Плетенчук.

Накануне в Керчи и возле Крымского моста раздавались взрывы

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 ноября, во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. Дым видели и у Крымского моста.

Российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов сообщал, что в районе завода якобы упали обломки. Однако в сети писали о попадании в один из российских кораблей. Вероятно, речь о носителе "калибров" - корабле "Аскольд", который является "новинкой" Черноморского флота. Он был спущен на воду только в 2021 году.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя атаку, отмечал, что, вероятно, был поврежден один из российских кораблей. По его словам, это судно еще даже не принимало никакого участия в боевых действиях, а лишь проходило какие-то испытания.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил успешное попадание в российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" возле оккупированной Керчи.

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