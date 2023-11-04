Захватчики демонстрируют готовность нести большие потери ради незначительных территориальных достижений.

Российская армия в течение последних трех недель во время попыток прорваться в Авдеевку Донецкой области потеряла около 200 бронированных транспортных средств.

Как пишет Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, такой результат, вероятно, связан с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов беспилотных летательных аппаратов и систем высокоточной артиллерии.

В связи с ситуацией захватчики перешли к ведению штурма десантной пехотой на этом направлении.

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"Как и предыдущие российские наступления, штурм Авдеевки часто характеризовался продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям врага. Вполне вероятно, что с начала октября Россия потеряла несколько тысяч солдат", - добавили в британской разведке.

Отмечается, что российское командование продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений в войне против Украины.

Оборона Авдеевки - последние новости

Как сообщал Генштаб в утренней сводке, на Авдеевском направлении россияне при поддержке авиации продолжают пытаться окружить Авдеевку.

NYT уже ранее писала, что бои за Авдеевку стали самыми дорогими для России в полномасштабной войне. ВСУ из артиллерии уничтожают колонны бронетехники и пехоту оккупационных войск еще на подступах к городу в очень больших масштабах.

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