Силы обороны уничтожили уже как минимум 5000 и более 120 единиц техники врага на этом направлении.

Армия захватчиков накапливает силы для новых масштабных атак с целью окружение Авдеевки.

В эфире национального телемарафона спикер 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь сообщил, что ВСУ наблюдают перегруппировку россиян. Он пояснил, что за время штурмов с 10 октября оккупанты понесли серьезные потери и теперь вынуждены накапливать силы.

Несмотря на перегруппировку, добавил Коцуконь, россияне продолжают ежедневно наступать на всех участках вокруг города.

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"Стали использовать меньше бронетехники, бросают малые группы. Здесь сосредоточено около 40 000 россиян, мы уничтожили уже как минимум 5000 и более 120 единиц техники", — рассказал спикер.

По словам военного, что армия РФ имеет в резерве большие силы, а потому может позволить себе такие потери.

"Это поля смерти для россиян, тела лежат в посадках в огромном количестве. Главная проблема в том, что их очень много, они не жалеют своих людей, это глобальная проблема", – подытожил Коцуконь.

Война в Украине - ситуация в районе Авдеевки

По свежим данным Генштаба, на Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации продолжают пытаться окружить Авдеевку. Однако, украинские воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что количество вражеских штурмов Авдеевки несколько уменьшилась. Противник "должен пополнить потери, должен перегруппироваться, чтобы иметь какую-то возможность действовать дальше".

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