Подоляк считает, что одно из важнейших - не допустить замораживания конфликта, а заставить оккупантов бежать.

Поражение России - это не только тот случай, когда Украина дойдет до границы 1991 года. Это работа нашей страны и ее партнеров, которая должна привести к тактическим поражениям страны-террориста, после которой оккупанты должны бежать с поля боя на территорию РФ, где должны начаться переговоры, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Отвечая на вопрос журналистов об опросе украинцев согласно которому, 66% граждан верят в военную победу над Россией, тогда как 16% - имеют противоположное мнение, а 18% - вообще не определились, Подоляк отметил, что это "известная психологическая ловушка, в которую часто погружаются люди".

"Это известная психологическая ловушка, в которую часто попадают люди, которые долгое время находятся в стрессе, кризисе. Они нерационально отвечают на вопрос мотивации оппонента. Им кажется, что оппонент мыслит как Украина - мы все здесь устали от войны, нам тяжело и т.д.", - отметил советник руководителя ОП. Видео дня

В то же время он добавил, что нужно четко понимать: Украина - страна, на которую напали и которая ведет оборонительную войну. С другой стороны страна, которая напала и ведет агрессивную войну, обнуляя международное право и не соблюдая никаких конвенций, которые описывают способ ведения войны.

По его словам, Россия не только безосновательно атакует нашу страну, но и демонстративно нарушает правила ведения войны, в частности, по отношению с военнопленными, с гражданским населением на оккупированных территориях, по ударам по гражданским объектам, инфраструктуре, использованию запрещенных видов оружия.

"Я хочу понять логику людей. Если вы считаете, что нам не нужны границы 1991 года, то почему вы считаете, что Россия удовлетворится минимумом, а не реализацией всех последующих своих планов. Если убийца пришел убить и забрать все, но удалось отстоять часть и отстоять свое право на жизнь, то почему вы считаете, что убийца, который не будет наказан, не продолжит экспансию. Откуда эта иллюзия?" - резюмировал Подоляк.

Он отметил, какие цели поставила перед собой Россия и не достигла их:

уничтожение украинской государственности и идентичности Украины, стереть это все из истории;

частично убить или депортировать людей, которые идентифицируют себя украинцами, и заселить всю территорию Украины, максимальным количеством граждан России с низкой эмпатией, интеллектуальным уровнем.

Советник руководителя ОП отметил, как только РФ получит замороженный конфликт, то она "не проиграла" и не будет нести юридической ответственности, не будет платить за уничтоженную инфраструктуру, а наоборот все "больше будет наглеть" и требовать компенсации за санкции и тому подобное.

"Почему люди думают, что можно говорить о границах 1991 года? Давайте, этот миф разобьем. Мы говорим не о территории, а о проигрыше или выигрыше одной и другой стороны. Кто-то должен проиграть, кто-то должен выиграть. Что такое проигрыш России? Это не только территориальные проигрыши России, не надо идти к границе 1991 года. Концентрированная работа Украины и стран-партнеров должна привести к тактическим поражениям России. После эти люди должны бежать с поля боя на территорию России, где должны начаться перевороты", - отметил Подоляк.

Он также отметил, что сейчас нет такого, что мы оставим планы о возвращении своих территорий или оставим что-то России и это будет гарантировать нам устойчивый мир. Политик напомнил ситуация 2014 года и сказал, что это не дает никакой гарантии.

"Это уже не о территориях, а о существовании другого типа и проигрыш России должен быть совсем другого типа. Это в начале войны можно было говорить, но не сейчас. Сегодня выживет или демократическая коалиция, или коалиция по обнулению международного права, которую создала Россия", - подытожил Подоляк.

Ситуация на фронте - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, "горячая фаза" войны может закончиться уже в этом году. Зеленский заявил, что это возможно, если союзники Украины на Западе останутся сильными. Более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

Также УНИАН сообщал, что издание El Pais отмечает, что Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года.

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