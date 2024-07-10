Виктор Орбан выяснил мнение глав РФ и Китая во время встреч с ними.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения Украины провел встречи с Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Одной из главных тем стало полномасштабное вторжение Российской Федерации на украинскую территорию.

Издание El Pais пишет, что Орбан написал письмо президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС, в котором перечислил аргументы Кремля по поводу войны против Украины и видение Китаем полномасштабного вторжения.

По его словам, ЕС должен коммуницировать с Китаем, чтобы подготовиться к будущему мирному диалогу, и что Пекин видит себя в качестве "честного посредника".

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"Председатель Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы - это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", - написал венгерский премьер.

Говоря о формуле мира, Орбан отмечает, что Путин считает "актуальным" предложение, которое было выдвинуто весной 2022 года.

План предполагал, что украинский полуостров Крым останется под российской оккупацией на время, но без украинского признания, Киев отказывался от членства в НАТО, устанавливал предельную численность и потенциал украинских войск, а также заявлял, что несколько западных стран предоставят "гарантии безопасности" и помощь нейтральной Украине в случае нападения.

Путин хотел присоединиться к команде стран-гарантов и потребовал, чтобы они санкционировали любое вмешательство любой из них для помощи Киеву. Тогда переговоры сорвались из-за обнародования зверств армии РФ.

Теперь Орбан утверждает, что Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года. По его словам, российский лидер не упомянул о своих потерях на фронте, но упомянул о потерях Украины, которые, по его словам, составляют от 40 000 до 50 000 человек в месяц, и о том, что в последние недели боевые действия усилились.

"Именно поэтому российский президент был удивлен тем, что украинский президент отклонил предложение о временном прекращении огня", - говорит Орбан.

Путин предлагает прекращение боевых действий с рядом условий, которые в основном означают капитуляцию украинской армии.

Визит Орбана в РФ и Китай - главные новости

2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве.

Впоследствии Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским правителем Путиным, после чего отправился в Китай, где настаивал на прекращении огня в Украине во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

После посещения Пекина Орбан отправился с визитом в США.

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