Военный считает, что Украина поступает в информационной войне и Россия этим пользуется.

Решать проводить переговоры с Россией или нет должны или военные, или люди, которые имеют отношение к процессу борьбы с врагом. Те люди, которые считают, что нужно садиться за стол переговоров находятся в ненадлежащем информационном пузыре, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью Radio NV.

Отвечая на вопрос журналистов о недавнем опросе среди украинцев относительно переговоров с РФ, где почти половина выступает "за", Жорин отметил, что опрос проводят не в той аудитории, в которой должны были бы проводить.

"Дело в том, что на эти вопросы могут давать свое мнение и свое видение те, кто непосредственно защищает эту страну. Никакие другие люди, при всем уважении к ним, если они его заслуживают, не могут решать и высказывать свое мнение. Если ты хочешь говорить о том, продолжать или не продолжать войну, то ты, как минимум, должен быть причастен к этому процессу и быть участником этой борьбы. Поэтому, я думаю, если бы опрашивали исключительно военных, то результаты этого опроса были бы совершенно другие", - пояснил заместитель командира. Видео дня

Военный отметил, что население так отвечает, потому что "мы сильно заигрались в информационном плане". Он привел пример, что люди, которые еще вчера ездили на авто и пели украинские песни, клеили надписи о российском корабле, сегодня носят футболки "уклонист". Он объяснил, что такое происходит из-за того, что с людьми абсолютно неправильно работали информационно.

"К сожалению, эти люди начинают занимать определенную полярность к тем событиям, которые происходят в стране. И этим пользуется Российская Федерация. И она сегодня уже эффективно и массово начинает работать со своими месседжами именно для этой аудитории, которая начала поляризоваться от войны, от того, что происходит, которые не хотят и не готовы, как они думают, к борьбе", - рассказал Жорин.

Он добавил, поскольку Украина плохо работала со своими гражданами в информационном плане, хорошо работать начала российская информационная машина, и, к сожалению, уже есть неутешительные результаты, в частности, как подобные опросы.

"Все блогеры, эксперты, которые в Телеграме, Ютубе, Инстаграме рассказывают о необходимости мира, кто они такие, как они вообще могут что-то рекомендовать или давать какие-то советы, что сейчас делать? Хочешь рекомендовать, хочешь влиять на ход событий, становись непосредственным участником этих событий", - подытожил военнослужащий.

Что предшествовало

Как ранее писал УНИАН, несколько дней назад Центр Разумкова по заказу ZN.UA провел опрос о том, стоит ли Украине сесть за стол переговоров с Россией. Согласно результатам, 44% жителей Украины считают, что настало время для диалога, зато 35% граждан ответили, что переговоров не нужно и 21% украинцев еще не определились.

Также УНИАН сообщал, что президент Чехии призвал РФ и Украину к переговорам и заявил, что в настоящее время Украине нереально отвоевать оккупированные территории военным путем.

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