Объекты, по которым нанесены удары, завязаны на военную логистику врага по обеспечению крымской группировки.

Начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал исследования западных аналитиков относительно попадания отечественной ракеты "Нептун" по нефтяному терминалу в российском порту "Кавказ".

Специалисты назвали это историческим событием и отметили, что это свидетельствует о существенной модернизации "Нептуна" и предположили, что его дальность составляет сейчас более 300 км.

"Это тот случай, когда "Нептун" устал ждать под водой российские корабли, и вышел на берег посмотреть, что происходит. И уж, чтобы два раза не вставать, заодно что-то произошло... На самом деле я уже намекал, что мы работаем по наземным целям. Ранее мы так же приветствовали "аналоговнет" С-400 в Крыму...", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона. Видео дня

Он добавил, что, действительно, имеет место развитие определенных отечественных программ, а удары по соответствующим объектам РФ - паромным переправам, нефтяным терминалам и т.д., скажутся на военной логистике противника и его армии вообще.

"Да, есть совершенствование, есть развитие, внедрение ракетной программы. Конечно, все это влияет на те события, которые происходят у нас на Таврическом направлении, в том числе. Потому что российская "нефтянка" или заправляет непосредственно военную технику, или зарабатывает деньги в российский бюджет, чтобы финансировать вооруженную агрессию против Украины. Поэтому здесь куда не ударь - не промахнешься", - сказал Плетенчук.

Он также сказал, что непосредственно локации, по которым в последнее время были нанесены удары (в частности, паромная переправа в Крыму) могут быть завязаны на военную логистику врага по обеспечению крымской группировки и, соответственно, южной группировки.

"Произошло отрезание логистического "хвоста" РФ на этом направлении. Потому что мост (Крымский мост - УНИАН) задач логистического обеспечения их военных формирований не может удовлетворить даже на пятую часть, железную дорогу они еще строят. Соответственно, оставалась морская логистика. При чем, военно-морскую логистику Украина уже также им отрезала - все помнят названия больших десантных кораблей, которые обеспечивали эту логистику...", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что поэтому россияне использовали паромы, которые в этом случае становятся именно частью военной логистики врага: имеют большую грузоподъемность, способны перевозить достаточно серьезные грузы, чем и занимались.

"Ни для кого не секрет: все, что шло в Крым шло после этого на обеспечение группировки в южной оккупированной части нашей страны. Теперь это будет делать гораздо сложнее", - подчеркнул Плетенчук.

Удар по нефтяному терминалу "Кавказ"

ВМС ВСУ поразили нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале дня 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

Впоследствии аналитики издания Defense Express назвали попадание "Нептуна" по нефтяному терминалу в порту "Кавказ" - историческим событием и отмечают, что отечественное вооружение было впервые использовано на территории страны-агрессора. Такой удар свидетельствует о существенной модернизации "Нептуна", ведь теперь ракета имеет большую дальность пуска, и массу боеголовки. Также усовершенствована система наведения, ведь ракета летела над сушей и аналитики предположили, что дальность "Нептуна" составляет сейчас более 300 км. Издание отметило, что это - историческое событие.

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