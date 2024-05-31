Эксперты предполагают, что ракету существенно модернизировали.

Удар украинскими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" на территории России - историческое событие, отметили в Defense Express.

"Здесь мы имеем буквально историческое событие, потому что это впервые отечественное ракетное вооружение было использовано для ударов по объектам на территории РФ", - указали аналитики.

Во-вторых, историчность заключается и в том, что сам факт проведения удара по терминалу в районе российского порта "Кавказ" свидетельствует о существенной модернизации "Нептуна", добавили эксперты. Отмечается, что данная модернизация могла заключаться в увеличении дальности пуска, увеличении массы боевой части и совершенствовании системы наведения.

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Аналитики предположили, что фактическая дальность пуска "Нептуна" теперь может быть больше 300 километров.

"Кроме того, следует обратить внимание, что львиная доля вероятного маршрута полета "Нептунов" в район порта "Кавказ" должна была пролегать именно над сушей. Чтобы ракеты могли летать в таких условиях, нужно было существенно усовершенствовать систему наведения", - добавили в Defense Express.

Ракеты "Нептун" ударили по объекту в РФ - что сообщалось

Напомним, в Генштабу ВСУ сообщили, что в ночь на 31 мая украинские бойцы ударили по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.

Сообщалось, что удар наносился несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

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