В ночь на 31 мая Краснодарский край атаковали несколько противокорабельных ракет "Нептун", узнали журналисты.

Стали известны масштаб и общий замысел ночной совместной атаки Сил обороны и Службы безопасности Украины на объекты в Краснодарском крае Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники. В частности, Силы обороны совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских оккупационных войск в Крыму. Так, по предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

По данным источников, сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Потом дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

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Этой же ночью СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. В частности, в результате атаки, после эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

В то же время российский ресурс ASTRA в Telegram отмечает, что в ночь с 30 на 31 мая Краснодарский край атаковали 5 противокорабельных ракет "Нептун" и 29 беспилотников. Об этом заявили ранее в Минобороны РФ, отчитавшись, что якобы все они сбиты. Местные власти сообщили, что в результате пожара на нефтебазе в Темрюкском районе пострадали двое сотрудников.

Также ASTRA выяснила, что кроме нефтебазы "Таманьнефтегаз" в поселке Волна, были атакованы еще как минимум 2 объекта, о которых местные власти не сообщили. Речь идет о морском порте "Кавказ" - ночью местные жители писали о пожаре в том районе. ASTRA выяснила, что в результате атаки на порт вспыхнула насосная станция, а его сотрудники были эвакуированы.

Кроме этого, под атаку попала электроподстанция в хуторе Белый Темрюкского района, которая входит в состав так называемого "энергомоста на Крым". Подстанция получила повреждения, но продолжила свою работу. Порт "Кавказ" - пятый по грузообороту порт РФ и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска.

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Как сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае России. В то же время точность поражения целей противника доразведывалась.

Утром 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожаловался на масштабную атаку дронами и сообщил, что была повреждена инфраструктура нефтебазы.

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