При перегрузках вес бронежилета увеличивается в разы и может привести к травмированию, поэтому летчики его не надевают.

При боевом вылете пилот истребителя одевается так, чтобы как можно лучше перенести перегрузки и избежать травмирования при необходимости катапультирования.

Об этом рассказал украинский пилот истребителя Андрей военному телевидению Украины "Армия TV". Он отметил, что шлем состоит не только из каски, но и из маски и подшлемника. "Предусмотрен климат-контроль, который дает возможность выставлять комфортную температуру, но во время больших физических нагрузок тело немного потеет. Маска, в середине которой микрофон, нужна для того, чтобы вести переговоры с командными пунктами, с другими самолетами. Также она нужна для того, чтобы во время перегрузок подавался кислород и тогда летчик дышит чистым кислородом, чтобы не потерять сознание. В ушах есть гарнитура, чтобы слышать звук. На глаза опускается стекло, чтобы солнце не слепило. Летчики пользуются им часто, потому что во время ведения боевых действий могут сбить и это не дает сильному потоку воздуха попадать в глаза", - рассказал пилот.

Он уточнил, что шлем не тяжелый, но при перегрузках он становится тяжелее и довольно часто есть крепатура шеи после вылетов.

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Боевой пилот отметил, что истребители отличаются от транспортных и гражданских самолетов. "Задачи, которые мы выполняем, с большим перегрузками. Ты выполняешь определенные маневры и у тебя есть перегрузки. Среднестатистическая перегрузка 6-7 единиц, когда мы летаем на определенные боевые задачи. Поэтому каждый летчик использует противоперегрузочный костюм, в частности, штаны, которые он надевает и присоединяет к самолету. Когда есть перегрузка, то костюм надувается и передавливает мышцы, тогда кровь не отходит из головы вниз. Поэтому пилот может выдерживать большие перегрузки, когда работает на пределе физических возможностей", - отметил он.

Андрей рассказал, что у летчика есть комбинезон, который не горит и защищает тело от термоожогов. По его словам, необходимо использовать сплошной комбинезон, чтобы при катапультировании штаны не слетели. Он отметил, что после катапультирования очень многие летчики получают компрессионный перелом позвоночника и очень высока вероятность повреждения спины.

При этом пилот рассказал, что летчики не надевают бронежилет, потому что при катапультировании он добавит лишний вес, а это нагрузка на позвоночник. "Например, при катапультировании летчик испытывает перегрузку 20-25 единиц. Понятно, что если бронежилет будет весить, например, килограмм, то во время катапультирования вес возрастет до 25 кг, а при весе 10 кг его вес увеличится до 250 кг. А это нагрузка на спину, которая может привести к ее травмированию, поэтому нет никакого смысла его надевать", - пояснил он.

Андрей отметил, что у пилотов есть оружие. "Кто-то использует штатное оружие. Я лично летаю с наградным оружием - это Beretta с двумя магазинами. Конечно, что при катапультировании даже на вражеской территории это будет не слишком разумно вести бой с противником, у которого есть автомат, винтовки, пулеметы. Понятно, что пистолетом я отстреливаться не буду. Но разные случаи бывают, поэтому оружие необходимо", - добавил он.

Пилот также надевает поплавки - это специальное устройство на случай катапультирования и приземления в воду. Оно автоматически срабатывает или летчик сам приводит его в действие. Это позволяет удерживать голову над водой даже когда пилот без сознания.

Перчатки у пилота не горят и когда пенится руки, то они не дают возможности им скользить по ручке.

"Есть еще индивидуальный набор у пилота - у кого-то аптечка, зарядка к гаджетам, турникеты, обезболивающие, нож. Лично я еще положил футболку, потому что часто совершаешь посадку на других оперативных аэродромах и нет возможности вернуться домой в день вылета. Также там есть туалет - все бывает в воздухе. Его не нужно заблаговременно надевать. В середине есть сербент, как в памперсах, который поглощает все, что нужно и после использования его можно запаковать и после полета выбросить в мусорку", - рассказал пилот.

Андрей добавил, что на борту также есть специальная капсула, предназначенная для окрашивания воды вокруг пилота, чтобы его скорее заметили. Обычно это капсула с красной краской. "Есть упаковка конфет, чтобы пилот мог пополнить свою энергию", - добавил он.

Украинские пилоты на войне

Благодаря профессионализму, смелости и переходу на стандарты НАТО украинскому пилоту удалось эффективно использовать все возможности истребителя F-16 и установить рекорд по сбиванию ракет за один вылет.

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский сказал, что это является подтверждением того, что украинские пилоты переходят на стандарты НАТО, поэтому есть такие ситуации, когда решение о выполнении боевой задачи остается за пилотом

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