По словам Храпчинского, летчик продемонстрировал рекорд благодаря высокому профессионализму и переходу на стандарты НАТО.

Благодаря профессионализму, смелости и переходу на стандарты НАТО украинскому пилоту удалось эффективно использовать все возможности истребителя F-16 и установить рекорд по сбиванию ракет за один вылет.

Об этом в эфире телемарафона заявил авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. Подтверждением того, что украинские пилоты переходят на стандарты НАТО, являются именно такие ситуации, когда решение о выполнении боевой задачи остается за пилотом:

"Пилот должен зачистить отдельный сектор от воздушных целей, но он решает самостоятельно, как это делать. Внедрение таких действий со стороны пилотов переводит нас на новый профессиональный уровень использования современной техники".

Он отметил, что работа российской и советской авиации предусматривает централизованное управление боем командованием, а не пилотом: "Я бы сказал, что это первое эффективное использование. Это то, о чем говорили большинство американских пилотов, когда говорили, с чем мы будем сталкиваться при имплементации этих самолетов в Воздушные силы Украины", - добавил Храпчинский.

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По словам эксперта, также в украинских воздушных силах "очень осторожно, но удобно" намекнули, что Украина использует F-16 исключительно для защиты в качестве противовоздушной обороны.

"Именно те самолеты, которые мы получили первой партией, сейчас больше подходят в качестве авиационной компоненты именно противовоздушной обороны. В дальнейшем можем говорить об использовании других средств, других самолетов, которые мы будем получать уже для противодействия вражеской авиации вдоль линии границы или боевого столкновения", - рассказал он.

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