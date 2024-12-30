"Викинг" отмечает, что первые полеты были "без осознания, что это война".

Если бы авиация российских оккупантов зашла и работала свободно, то "все было бы совсем по-другому".

Об этом в интервью, опубликованном на YouTube-канале Воздушных сил ВСУ, рассказал "Викинг", пилот истребителя Су-27, 39-я бригада тактической авиации Воздушного командования "Центр".

Он рассказал, что начало полномасштабной войны РФ против Украины встретил в летно-оздоровительном комплексе. "Как я добирался до Житомира - это была интересная история. Я добрался до метро в Киеве, доехал до станции "Житомирская" и все стояло. Не было ни как доехать, я в гражданской одежде. И я пошел пешком. Я боялся пропустить войну... Я прошел где-то 40-45 км от Киева", - сказал "Викинг".

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Далее он с помощью полиции добрался до Житомира и "уже утром начал выполнять боевые задачи". "Первые вылеты были в район Киева. Сначала днем, потом ночью. Первые полеты также были без осознания, что это война. Такое ощущение, что это сон и это должно закончиться", - поделился летчик.

"Викинг" добавил, что "мы не дали им зайти сюда, если бы их авиация сюда зашла и работала свободно, все было бы совсем по-другому". "А пока мы были, даже наши небольшие дальности пусков - все равно мы что-то пытались, мы пускали, мы их сдерживали, отражали эти нападения", - сказал он.

Пилот рассказал, что каждую ночь почти каждый летчик делал по два, а иногда и по три вылета. "Это по 1,5 часа. Ночью, воздушный бой. Это было очень трудно", - отметил "Викинг" и добавил, что однажды за один его вылет россияне осуществили по нему шесть пусков - четыре с авиации и два с земли.

Он также рассказал, что имел положительные впечатления от первого применения западных бомб и ракет, а также от первого сбития вражеского беспилотника.

Другие новости об украинских пилотах

Ранее в ВС ВСУ отметили, что информация о якобы взятии в плен украинского пилота в Курской области России является фейковой.

В Воздушных силах напомнили, что российские пропагандистские медиа распространили информацию о том, что якобы в Курской области сдался в плен украинский летчик. В ВС ВСУ подчеркнули, что это фейк, и все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны.

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