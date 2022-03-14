Предварительно сообщается, что уничтожено семь зданий, ведутся поиски.

Оккупанты обстреляли административные здания в Житомирской области, пострадали 4 человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГСЧС.

"14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадало 4 человека и предварительно уничтожено 7 зданий, проводятся поиски. От ГСЧС привлечено 12 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рано утром 14 марта на столичной Оболони снаряд попал в 9-этажный дом.

В результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1-го по 3-й этажи и полностью разрушен фасад дома, также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

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