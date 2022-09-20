В частности, лечебные учреждения оккупированной Горловки в Донецкой области переполнены тяжелоранеными оккупантами.

Российские захватчики несут значительные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В результате успешных действий подразделений Сил обороны (Украины) на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные учреждения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск", - говорится в сводке. Видео дня

Кроме того, с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из первого армейского корпуса вооруженных сил РФ. Их количество уточняется.

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки, 19 сентября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на украинской земле 160 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны в Украине ВСУ ликвидировали почти 55 тысяч оккупантов. В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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