Украинские военные за помощью авиации поразили 24 района сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов, а с помощью ракет и артиллерии нанесли огневое поражение 16 объектам противника.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаки врага в районе 4 населенных пунктов.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорськ, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка", - говорится в сводке.

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При этом, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один склад боеприпасов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БпЛА противника.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение 16 объектам противника. В частности по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районам сосредоточения артиллерии, а также 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются", - говорится в сводке.

Как сказано в сводке Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, а на других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов.

В частности, на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области.

На Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечье, Глубокое и Двухлетняя.

Также на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск, и на Бахмутском направлении – Майорськ, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадивка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Білогорівка, Юрьевка, Спорный, Зайцевое и Яковлевка;

Еще на Авдеевском направлении-Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов на этих направлениях пострадали населенные пункты Угледар, Великая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Васильевка, Новополь и Времовка.

Вместе с тем, на Южнобугском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригорьевка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

Как отмечают в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать усилия на полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку.

"За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, осуществили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сводке.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорськ, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снигиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

Также сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ранее ОК "Юг" сообщило, что в реке Днепр военнослужащие Вооруженных сил Украины потопили баржу российских захватчиков с техникой и личным составом.

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