По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на украинской земле было уничтожено несколько десятков единиц вражеской техники.

За прошедшие сутки, 19 сентября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на украинской земле 160 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 54,8 тысячи человек.

Россияне за минувшие сутки также потеряли на украинской земле несколько десятков единиц разнообразной техники.

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В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 20 сентября ориентировочно составили:

💀 личного состава - около 54810 (+160 за минувшие сутки) человек ликвидировано,

💀 танков - 2216 (+4 за сутки) единиц,

💀 боевых бронированных машин - 4724 (+4),

💀 артиллерийских систем - 1323 (+10),

💀 реактивных систем залпового огня - 318 (+6),

💀 средств противовоздушной обороны - 168 (+0),

💀 самолетов - 252 (+1),

💀 вертолетов - 217 (+0),

💀 беспилотников оперативно-тактического уровня - 925 (+5),

💀 крылатых ракет - 239 (+1),

💀 кораблей / катеров - 15 (+0),

💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6),

💀 специальной техники - 125 (+0).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Как сообщал УНИАН, ранее в ОК "Юг" заявили, что за сутки Силами обороны Украины ликвидировано 90 российских захватчиков.

Также на юге уничтожено 3 танка, 8 единиц другой авто-бронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 4 самоходных 152-мм "Акации", 2 самоходных пушки "Гиацинт-С", 6 реактивных систем залпового огня "Град" и склад вражеских боеприпасов в Правдином.

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