За прошедшие сутки, 19 сентября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на украинской земле 160 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 54,8 тысячи человек.
Россияне за минувшие сутки также потеряли на украинской земле несколько десятков единиц разнообразной техники.
В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 20 сентября ориентировочно составили:
💀 личного состава - около 54810 (+160 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
💀 танков - 2216 (+4 за сутки) единиц,
💀 боевых бронированных машин - 4724 (+4),
💀 артиллерийских систем - 1323 (+10),
💀 реактивных систем залпового огня - 318 (+6),
💀 средств противовоздушной обороны - 168 (+0),
💀 самолетов - 252 (+1),
💀 вертолетов - 217 (+0),
💀 беспилотников оперативно-тактического уровня - 925 (+5),
💀 крылатых ракет - 239 (+1),
💀 кораблей / катеров - 15 (+0),
💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6),
💀 специальной техники - 125 (+0).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Как сообщал УНИАН, ранее в ОК "Юг" заявили, что за сутки Силами обороны Украины ликвидировано 90 российских захватчиков.
Также на юге уничтожено 3 танка, 8 единиц другой авто-бронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 4 самоходных 152-мм "Акации", 2 самоходных пушки "Гиацинт-С", 6 реактивных систем залпового огня "Град" и склад вражеских боеприпасов в Правдином.