Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения и на левобережье Днепра - в эти сутки совершил три безуспешных атаки.

Больше всего штурмов россиян сегодня зафиксировано на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по ситуации с российским вторжением.

Отмечается, что в течение суток произошло в общей сложности 56 боевых столкновений.

"На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение... на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск", - информирует Генштаб.

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В то же время, на Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Лиманском направлении отражено 6 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", - отмечает Генштаб.

В течение суток враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

При этом авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 складу боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, на утро 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение минувших суток произошло 73 боевых столкновения. При этом горячее всего было на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

Подполковник НГУ, командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "рубеж" Михаил Крыжановский, комментируя ситуацию на фронте заметил, что наступательно-штурмовые действия противника однозначно будут продолжаться и в любую минуту может открыться новое направление. По словам офицера, не стоит считать исчерпанным наступательный потенциал врага и не стоит ожидать, что РФ прекратит наступательную кампанию в зимний период.

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