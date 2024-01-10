Украинские защитники отражают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечает, что российские захватчики пытаются наступать на всех направлениях. Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook по итогам несколькодневной работы в полосе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать на всех направлениях. Несмотря на давление, наши воины отражают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике", - подчеркнул Залужный.

По его словам, была проведена продуктивная работа с командирами бригад, которые выполняют задачи на Купянском направлении.

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"Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он отмечает, что украинские парни и девушки стойко держат оборону в сверхсложных условиях.

"Спасибо каждой бригаде, всем, кто в бою за Украину", - подытожил Залужный.

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По данным аналитиков американского Института изучения войны, российские военные не способны провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе.

В то же время, власти Российской Федерации намерены создать в Харьковской области "буферную зону". В связи с этим участились призывы к проведению крупномасштабной наступательной операции со стороны Белгородской области.

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