Отмечается, что враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На фронте продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими защитниками отражено шесть атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отбили атаку противника возле Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отразили девять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили пять вражеских атак возле Работиного и западнее ивового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

Ситуация на фронте - последние новости

Вечером 10 января стало известно, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, склада боеприпасов и станции РЭБ противника.

При этом оккупанты нанесли два ракетных и 29 авиационных удара, совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В свою очередь главнокомандующий ЗУ Валерий Залужный отмечает, что российские захватчики пытаются наступать на всех направлениях.

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