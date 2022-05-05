Это крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий для металлургии, энергетики, судостроения и общего машиностроения.

В результате ракетного обстрела оккупантами Краматорска Донецкой области повреждены производственные помещения ПАО "Энергомашспецсталь".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, утром 5 мая вооруженными силами вражеской армии РФ осуществлены ракетные удары по Краматорску.

"По предварительным данным, ранения получили 25 гражданских лиц. Повреждены производственные помещения ПАО "Энергомашспецсталь" - крупнейшего украинского производителя специальных литых и кованых изделий для металлургии, энергетики, судостроения и общего машиностроения. Кроме того, разрушениям подверглись 12 жилых домов, а также помещения общеобразовательной школы и здания скорой помощи", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

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