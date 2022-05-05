В результате ракетного обстрела оккупантами Краматорска Донецкой области повреждены производственные помещения ПАО "Энергомашспецсталь".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, утром 5 мая вооруженными силами вражеской армии РФ осуществлены ракетные удары по Краматорску.
"По предварительным данным, ранения получили 25 гражданских лиц. Повреждены производственные помещения ПАО "Энергомашспецсталь" - крупнейшего украинского производителя специальных литых и кованых изделий для металлургии, энергетики, судостроения и общего машиностроения. Кроме того, разрушениям подверглись 12 жилых домов, а также помещения общеобразовательной школы и здания скорой помощи", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.
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- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- 5 мая оккупанты совершили ракетный обстрел Краматорска. В результате удара пострадали по меньшей мере 25 человек, повреждены жилые дома, школа и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.