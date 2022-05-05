В Вышгородском районе Киевской области нашли тела двух ребят, которых оккупанты расстреляли, а потом переехали танком.
Погибшим 22 и 23 года, их тела в среду, 4 мая, в селе Рудня-Тальская эксгумировали правоохранители, говорится на странице полиции Киевской области в Facebook.
По данным ведомства, тела осмотрели и передали родным для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района Киевской области.
Правоохранители узнали, что противник 25 февраля расстрелял машину, в салоне которой находились двое мирных жителей, а потом переехал танком.
Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Противник сперва атаковал военные объекты, а потом и гражданские. Под контролем врага на Киевщине оказались ряд населенных пунктов. Позже Киевская область была освобождена.
2 мая глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что в регионе уже нашли 1 202 гражданских, убитых противником.
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