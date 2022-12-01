В районе одного из городов Луганской области находятся, наверно, последние серьезные вооруженные подразделения России, отметил глава ОВА.

Россия из Херсонского направления перебросила десантников в район Старобельска Луганской области.

Российские десантники в районе города обустраивают вторую линию обороны, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "FreeДом".

Чиновник отметил, что в район Старобельска является логистическим центром Луганской области.

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"В районе Старобельска, вот как раз там находятся, наверно, последние такие серьезные, боеспособные вооруженные подразделения Российской Федерации - это те десантники, которых перебросили с Херсонского направления. Они делают, ну, наверное, можно ее назвать какой-то такой второй линией обороны…", - заявил Гайдай.

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9 ноября выяснилось, что российские оккупанты решили покинуть правобережье Херсонской области и отступить на левобережье из-за серьезных проблем, возникших со снабжением. Уже 11 числа в Херсон зашли защитники Украины.

19 ноября Сергей Гайдай сказал, что РФ перебрасывает в Луганскую область остатки профессиональных военнослужащих - десантников.

Позже Минобороны Британии, ссылаясь на данные разведки, писало, что возможная оперативная задача для российских десантников - поддержка обороны в зоне Кременная - Сватово в Луганской области.

Потом Гайдай поделился, что наши воины продвигаются на направлении Сватово - Кременная.

Стоит отметить, что в Луганской области защитники украинского государства уже деоккупировали 12 населенных пунктов.

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