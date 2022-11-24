Украинские защитники продвигаются на направлении Сватово-Кременная.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, на каком участке фронта на Луганщине Вооруженные Силы Украины имеют успех.

Об этом он проинформировал в эфире информационного телемарафона. Он добавил, что россияне постоянно подвозят резервы в виде свежемобилизованных и тех, кто отошел от Херсона, а также пытаются усилить оборонительные сооружения.

"Если брать оборонительные действия, то это Белогоровка, там постоянно наши защитники отбивают атаки, постоянно они находятся под обстрелами. Но ничего там не удается российским оккупационным войскам. Если говорить о направлении Сватово – Кременная, то там ВСУ имеют успех, понемногу, но продвигаются", - отметил Гайдай.

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Что происходит на Луганщине

Как сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что с наступлением морозов освобождение области будет происходить быстрее.

Напомним, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из Кременной, Северодонецка и Рубежного.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал о деоккупации 11 населенных пунктов и назвал причину, по которой ВСУ продвигаются на этом направлении не так быстро.

По данным британской разведки, в районе Сватово войска РФ становятся более уязвимыми, однако российское командование хочет сохранить контроль над городом.

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