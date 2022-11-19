В Луганской области украинские воины продвигаются вперед, поделился глава Луганской ОВА.

Россия перебрасывает в Луганскую область остатки профессиональных военных – десантников, но на контрнаступление они не способны.

В регион россияне подтягивают подразделения, которые вышли с правого берега Херсонской области, это остатки лучших вояк РФ, все остальные - это свежемобилизованные, кадыровцы и вагнеровцы, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Те, что были в Херсонской области - это десантники, они максимально подготовлены и могут воевать, но это последние такие войска в России... Мы видим, что их уже перебрасывают. Но они, как говорится, погоды уже не сделают. Они могут своими профессиональными действиями немного притормозить наше наступление, но в контрнаступление они уже пойти не смогут", – добавил он.

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Гайдай считает, что ухудшение погоды и усиление россиян не способствует продвижению украинских Вооруженных сил, но движение вперед идет.

"Могу сказать, что войска продвигаются вперед. Медленно. Погода очень не способствует. Там огромные болота, грязь по шею, и трудно колесной технике передвигаться. Плюс туда подтянули много резервов свежемобилизованных", - сказал он.

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - важнейшие новости

14 ноября Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области от оккупантов уже освобождены 12 населенных пунктов. Освобожденные от оккупантов села в регионе почти разрушены, на дорогах стоят брошенные машины с чемоданами.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Россия решила отступить с правобережья Херсонской области на левобережье из-за проблем со снабжением.

Уже через несколько дней - 11 числа, украинские воины зашли в Херсон, который противник держал под контролем с начала войны.

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