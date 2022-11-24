Отдельные вражеские подразделения десантников были усилены мобилизованными, поделилась британская разведка.

Российская Федерация, вероятно, на протяжении последних двух недель перебросила на Донбасс серьезно ослабленные подразделения Воздушно-десантных войск, которые в сентябре и октябре принимали участие в удержании захваченной территории на западном берегу Днепра в Херсонской области.

Возможные оперативные задачи для вражеских десантников - усиление наступления на Бахмут Донецкой области или поддержка обороны в зоне Кременная - Сватово в Луганской, сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на сведения разведки.

Британская разведка узнала, что некоторые подразделения десантников усилили мобилизованными.

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"...Хотя этот плохо обученный персонал усугубит то, что выдается за элитные силы, Россия, вероятно, разместит эти подразделения в секторах, которые считаются крайне важными", - говорится в материале.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в своей стране "частичную" мобилизацию. Также противник активно "мобилизовал" жителей оккупированных территорий.

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9 ноября стало известно, что РФ решила отступить с правого берега Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением. Уже 11 ноября в Херсон зашли наши воины.

19 числа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Россия перебрасывает в Луганскую область остатки профессиональных военных - десантников. По словам чиновника, они не способны на контрнаступление.

Стоит отметить, что на Донбассе шли самые ожесточенные бои, противник там каждый день нес огромные потери.

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