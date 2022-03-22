Русские продолжают отказываться выполнять преступные приказы командования.

Вблизи Ахтырки Сумской области около 300 оккупантов отказались воевать и покинули район вместе с техникой.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции", - говорится в сообщении.

Ранее разведка сообщила, что увеличивается количество оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне.

Осознавая свое будущее, "освободители" также массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой. Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать "отказников" от остального личного состава и держать под охраной. Запугивают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

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