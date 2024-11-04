Также обсуждались вопросы разработки новых решений для борьбы с КАБами.

В настоящее время РФ использует для ударов по Украине в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью, поэтому необходимо полноценно им противодействовать.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский по завершению заседания Ставки верховного главнокомандующего. Он послушал доклад и. о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора. "Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп", - сказано в сообщении.

На Ставке говорили об украинском производстве снарядов, оружия, техники, средств РЭБ, дронов.

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"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", - отмечает Зеленский.

Сказано, что был доклад Главкома Александра Сырского по применению таких дальнобойных дронов, определение приоритетов, планирование операций.

Вражеские атаки дронов

По данным Генштаба ВСУ в октябре оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2 тыс. 23 ударные беспилотники типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

Из них 1 тыс. 185 были уничтожены/подавлены украинскими защитниками, 738 единиц были локально потеряны, а еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

По данным Генштаба, всего с начала этого года россияне запустили по территории Украины 6987 ударных БПЛА. Преимущественно вражеские дроны били по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

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