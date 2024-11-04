В столице уже отменили тревогу.

Этой ночью по небу Украины курсируют группы российских беспилотных летательных аппаратов. Об их передвижении информируют Воздушные силы ВСУ.

Согласно данным от 00:22, группу дронов фиксируют на северо-западе Черниговской области, они держат курс на юго-запад. Группа БПЛА летит с востока Житомирщины на Белую Церковь, а БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей - на Черкассы.

Также военные предупреждают о БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей (курсом на юго-запад), на севере Полтавщины (в Черкасскую область) и к северу от Измаила в Одесской области (западный курс).

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Обновлено в 02:40: В Деснянском районе, где упали обломки беспилотника, возгорание на территории парка Муромец. В Оболонском - горят зеленые насаждения на набережной, сообщил мэр.

Сейчас воздушная тревога звучит только в Киевской, Черкасской и Донецкой областях. Также сохраняется активность российской тактической авиации на восточном направлении, для прифронтовых областей существует угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 02:35: В столице зафиксировали падение обломков в Оболонском и Деснянском районах города. В последнем - на открытой местности, данные о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

Обновлено в 02:09: В Киеве работают силы противовоздушной обороны. В Киевской городской военной администрации призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено в 01:25: Группа дронов на севере Киевщины держит курс на запад, а группа на юго-востоке области - в Черкасскую область.

Дроновые атаки по Украине

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что в прошлом месяце российские захватнические войска запустили по Украине более 1900 дронов-камикадзе типа "Shahed".

Во время вчерашней атаки обломки вызвали разрушения в Шевченковском и Голосеевском районах столицы. К счастью, никто не пострадал.

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