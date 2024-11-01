Всего с начала года захватчики запустили по территории нашей страны почти 7 тысяч ударных БПЛА, поделились в Генштабе ВСУ.

В октябре российские оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2 тысячи 23 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, из них 1 тыс. 185 были уничтожены/подавлены украинскими защитниками, 738 единиц были локально потеряны, а еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

"Всего с начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БПЛА", - отмечается в сообщении.

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В Генштабе добавили, что преимущественно вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины:

"Зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы продолжают круглосуточно защищать украинское небо".

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Ранее издание The Washington Post отметило, что российские оккупанты в последнее время усилили атаки беспилотников на Херсон, превратив его в "охотничьи угодья". Жертвами все чаще становятся мирные жители.

Отмечается, что российские войска находятся просто через реку от города и используют небольшие беспилотники, чтобы терроризировать местное население.

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