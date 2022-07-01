Стоимость российского БПЛА "Форпост" оценивается в $7 млн.

В Николаевской области украинские военные уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников "Форпост".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

Произошло это в тот момент, когда дрон пытался найти очередную цель в Николаевской области.

"Утром, 1 июля, зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Юг" уничтожено российский беспилотный летательный аппарат "Форпост", который пытался найти цель для поражения на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Отметим, по официальным данным Генштаба, с начала полномасштабной война в Украине ВСУ уничтожили 645 российских БПЛА.

Справка УНИАН. "Форпост" - один из самых дорогих российских беспилотников. Его стоимость оценивается в 7 млн долларов. Главная задача - сбор разведданных, поисково-наблюдательные полеты и поисковые операции. БПЛА также может нести на себе контейнер с ракетой ПТРК.

Дальность применения - 250 км при работе направленной антенны, или 150 км при работе всенаправленной антенны. Максимальная продолжительность полета - 18 часов, а вес, который может нести до 100 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: