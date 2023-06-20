В деоккупированных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия.

На нескольких направлениях на юге Украины продолжается наступление украинских сил. Силы обороны имеют определенное продвижение, однако есть и направления, где украинские войска находятся в обороне.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона. Она подчеркнула, что все происходит по плану, установленному военными.

"Есть определенные продвижения на всех тех направлениях, где движутся наши Силы обороны. Но, действительно, враг просто так не будет сдавать занятые позиции, которые он уже занял, и поэтому продолжаются фактически ожесточенные бои и очень мощный поединок", – подчеркнула она.

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По словам заместителя министра обороны, на юге враг сплошь минирует поля, создавая препятствия не только для ВСУ, но и подвергая опасности гражданских людей.

"И есть информация, что даже сплошные населенные пункты на Запорожье враг минирует и даже не предупреждает об этом местных жителей. На самом деле, это не только проблема для ВСУ, которые осуществляют наступление. Россияне воюют с гражданским населением, поэтому это прежде всего опасно для людей, которые там находятся", – добавила Маляр.

Она охарактеризовала боевые действия, которые сейчас происходят на юге словами о том, что это бои "где мы наступаем, а враг находится в обороне". При этом "есть направления, где враг наступает, а мы в обороне".

"Мы фактически постепенно, небольшими шагами, движемся вперед. Можно по аллегории привести "выгрызаем каждый метр у врага", – констатировала Маляр.

Также замминистра обороны рассказала, что в деоккупированных районах проводятся стабилизационные мероприятия. Это происходит всегда после того, как военные освобождают населенные пункты от врага.

"Туда должны заходить правоохранители и, прежде всего, они занимаются вопросами безопасности. Нужно, говоря профессиональным языком, отработать эти населенные пункты. Во-первых, проверить все ли безопасно, потому что враг, когда уходит, после себя все минирует. Например, административные здания. Во-вторых, нужно посмотреть, не оставил ли враг после себя диверсантов. И в-третьих, работают с местными гражданами, кому нужна помощь. То есть, все службы наши гражданские после освобождения территории находятся в освобожденном населенном пункте и проводят так называемую стабилизацию", – объяснила Маляр.

Война в Украине: наступление украинских военных

В течение двух недель Силами обороны Украины было деоккупировано восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Это Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобково, Еескучное и Пятихатки.

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что самая тяжелая ситуация на фронте в Донецкой и Луганской областях, там враг пытается перехватить инициативу. Она отметила, что российские оккупанты не оставляют свою основную цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

20 июня аналитики Института изучения войны в своем обзоре отметили продвижение украинских сил в целом ряде населенных пунктов в районе Бахмута.

В то же время в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают вести оборонительные действия.

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